Il settore dell’arredamento italiano ha già trasferito molti dei suoi prodotti verso nuovi mercati, con un valore complessivo di 26,7 miliardi di euro, superando così la Germania. La crescita si registra principalmente in Turchia e in Canada, dove le esportazioni di mobili italiani continuano ad aumentare. I dati indicano un cambiamento nelle rotte commerciali e nelle destinazioni principali per l’industria dell’arredo del paese.

Il Salone del Mobile, quest’anno previsto dal 21 al 26 aprile, agisce da acceleratore su un comparto che fa delle esportazioni il suo punto di forza e che dà molto all’economia italiana. Nel perimetro del mobile, Intesa Sanpaolo stima per il 2025 un fatturato in Italia di 26,7 miliardi di euro, primo per valore europeo e davanti alla Germania (21,7 miliardi). Dopo il rimbalzo 2021-22, nel 2025 l’Italia ha registrato un lieve recupero (+0,5%) mentre Francia (-4,5%) e Polonia (-0,3%) hanno tirato il freno; la Spagna è cresciuta (+4,7%) ma su scala più ridotta (8,6 miliardi). Guardando alla filiera legno-arredo, FederlegnoArredo indica per il 2025 un fatturato alla produzione sopra i 52,2 miliardi (+1,4%), oltre 62.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il mobile italiano ha già trovato nuove «case»

Sai dove si trovano questi due luoghi segreti in RDR2 - #rdr2

Leggi anche: Case popolari, nuova ordinanza di sgombero nel Rione Petrosino: "Il marito ha già una casa"

Bakola era un talento straordinario della Ligue 1, mentre il Sassuolo ha già trovato il suo Muharemovic.Il manager del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha condiviso approfondimenti sulla rosa e le sfide future della squadra, soffermandosi sulle recenti...