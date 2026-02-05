Bakola era un talento straordinario della Ligue 1 mentre il Sassuolo ha già trovato il suo Muharemovic

Giovanni Carnevali ha parlato delle operazioni recenti del Sassuolo e di come la squadra si stia preparando per le prossime sfide. Il club ha già trovato il suo nuovo talento, Muharemovic, dopo aver perso Bakola, che era considerato un grande talento della Ligue 1. Carnevali ha spiegato che il mercato è stato intenso, ma ora l’obiettivo è rafforzare la rosa e puntare a migliorare i risultati in campionato.

Il manager del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha condiviso approfondimenti sulla rosa e le sfide future della squadra, soffermandosi sulle recenti operazioni di mercato e sulle aspettative per il prosieguo della stagione. La volontà di consolidare un progetto ambizioso si evidenzia attraverso le strategie adottate e le dichiarazioni ufficiali rilasciate in vista delle prossime sfide di Serie A. Il dirigente neroverde ha sottolineato come la sfida contro l'Inter rappresenti un appuntamento di grande rilevanza, ritenendo i nerazzurri la formazione più forte del campionato. Nonostante ciò, il sassuolo si prepara a scendere in campo con l'intenzione di offrire una prova concreta e di mettere alla prova la superiorità avversaria.

