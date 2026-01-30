Case popolari nuova ordinanza di sgombero nel Rione Petrosino | Il marito ha già una casa

Il Comune di Salerno ha firmato una nuova ordinanza di sgombero per un alloggio popolare nel rione Petrosino. L’intervento riguarda un nucleo familiare che occupava l’appartamento senza più i requisiti necessari. La decisione arriva dopo che si è scoperto che il marito del nucleo ha già una casa, quindi non poteva continuare a vivere nell’alloggio pubblico. La questione si inserisce in un giro di vite più ampio sull’edilizia residenziale pubblica in città.

Nuovo giro di vite sull'edilizia residenziale pubblica a Salerno. Il Comune ha firmato un'ordinanza di sgombero per un alloggio Acer situato nel rione Petrosino indirizzata ad un nucleo familiare che occupava l'appartamento senza averne più i requisiti. La vicenda nasce da un controllo incrociato. L'attuale occupante aveva presentato domanda per ottenere il "subentro" nell'assegnazione, presumibilmente a seguito del decesso del precedente titolare.

