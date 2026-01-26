Alcamo Marina 50 anni dopo | Lucio Luca riapre il caso tra depistaggi e verità negate
Alcamo Marina, a distanza di cinquant’anni, torna al centro dell’attenzione con il riaprirsi del caso legato alla casermetta “Alkamar”. Tra depistaggi e verità negate, l’area, oggi apparentemente tranquilla, conserva ancora misteri e ricordi di un passato che merita di essere rivisitato con attenzione e obiettività.
AGI - Alcamo Marina, cinquant’anni dopo. La casermetta “Alkamar” è lì, affacciata su un tratto di costa che oggi sembra innocuo. Ma in quella notte tra il 26 e il 27 gennaio 1976 due carabinieri vennero uccisi nel sonno e, da allora, attorno a quei colpi di pistola si è addensata una nebbia fatta di piste sbagliate, confessioni estorte, processi infiniti e domande rimaste sospese. È da qui che riparte Lucio Luca con L’ultima spiaggia. Alkamar, la strage dimenticata e cinquant’anni di misteri italiani, un “saggio raccontato” che segue un filo nero dentro mezzo secolo di zone grigie e verità comode. 🔗 Leggi su Agi.it
In libreria 'L'ultima spiaggia', Lucio Luca racconta la storia e i misteri dietro la strage di Alcamo Marina
La Chiesa di Santa Caterina dei Funari riapre dopo 50 anni
