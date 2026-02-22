Rai scoppia il caso | il conduttore resta senza contratto dopo 37 anni

Un conduttore di lunga data perde il contratto dopo 37 anni di collaborazione, a causa di una revisione delle politiche aziendali. La decisione arriva dopo una serie di cambiamenti nelle linee editoriali e nelle strategie di programmazione, che hanno portato a una riduzione dei contratti a lungo termine. La notizia suscita discussioni tra colleghi e spettatori, anche perché il volto in questione ha sempre rappresentato un punto di riferimento per il pubblico.

La Rai continua a far discutere, stretta tra critiche interne e scelte strategiche che sembrano indebolire proprio quei volti capaci di garantire ascolti e prestigio. Nel clima di incertezza che attraversa il servizio pubblico, cresce la sensazione che l'azienda stia progressivamente smarrendo la rotta, alimentando polemiche e malumori. C'è chi parla apertamente di gestione confusa, chi di un progressivo svuotamento dei suoi punti di forza, mentre il pubblico osserva con crescente disillusione. Negli ultimi anni non sono mancati gli addii eccellenti.