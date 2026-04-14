Il medico Vincenzo Profili parla dopo la sentenza | Sessant' anni insieme mia moglie è stata la cosa più bella della vita

Dopo la sentenza di assoluzione, il medico Vincenzo Profili ha commentato di essere soddisfatto. L’ex professionista di Fabriano è stato scagionato dall’accusa di omicidio volontario plurimo aggravato nei confronti della moglie, deceduta all'età di 81 anni. Profili ha ricordato i loro 60 anni insieme, definendo sua moglie la cosa più bella della vita, e ha affermato che la giustizia esiste.