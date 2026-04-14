Il medico Vincenzo Profili parla dopo la sentenza | Sessant' anni insieme mia moglie è stata la cosa più bella della vita
Dopo la sentenza di assoluzione, il medico Vincenzo Profili ha commentato di essere soddisfatto. L’ex professionista di Fabriano è stato scagionato dall’accusa di omicidio volontario plurimo aggravato nei confronti della moglie, deceduta all'età di 81 anni. Profili ha ricordato i loro 60 anni insieme, definendo sua moglie la cosa più bella della vita, e ha affermato che la giustizia esiste.
FABRIANO – “Allora è vero che esiste la giustizia. Sono contento”. Così Vincenzo Profili, l'ex medico di Fabriano, dopo la sentenza di assoluzione che oggi lo ha scagionato dall'accusa di omicidio volontaria pluriaggravato nei confronti della moglie 81enne, Daniela Chiorri (avvelenata con il.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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