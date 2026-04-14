Il medico Vicenzo Profili parla dopo la sentenza | Sessant' anni insieme mia moglie è stata la cosa più bella della vita

Dopo la sentenza di assoluzione, Vincenzo Profili, ex medico di Fabriano, ha commentato con soddisfazione. L'uomo, che era sotto processo per l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato nei confronti della moglie, una donna di 81 anni, ha affermato che la decisione conferma l'esistenza della giustizia. La vicenda riguarda una vicenda giudiziaria legata a un presunto avvelenamento.

FABRIANO – “Allora è vero che esiste la giustizia. Sono contento”. Così Vincenzo Profili, l'ex medico di Fabriano, dopo la sentenza di assoluzione che oggi lo ha scagionato dall'accusa di omicidio volontaria pluriaggravato nei confronti della moglie 81enne, Daniela Chiorri (avvelenata con il.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Ermal Meta a Sanremo 2026: «Israele all'Eurovision? Meglio che ci sia: canterei la mia canzone ancora più forte. Sono passato da zero a tre figlie nel giro di un anno, sono la cosa più bella della mia vita»In questo marasma festivaliero, tra una ballad d'amore struggente e l'altra, il rischio però è che il messaggio politico si perda.

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