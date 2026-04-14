Il mare incontra i giovani | nel Lazio una settimana di eventi tra scuola e sicurezza

Nel Lazio si svolge una settimana dedicata ai giovani e al mare, con eventi che coinvolgono scuole e iniziative di sensibilizzazione sulla sicurezza. La giornata del mare rappresenta un momento di incontro tra le nuove generazioni e il mondo marittimo, con attività rivolte alla conoscenza dell’ambiente marino e delle possibili carriere legate alle risorse del mare. L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza del patrimonio marino e sui rischi legati alla sua tutela.

Roma, 14 aprile 2026 – La giornata del mare si conferma un importante appuntamento per avvicinare le nuove generazioni alla cultura marittima ed alle molteplici sfaccettature della risorsa mare: habitat da proteggere, opportunità professionale e capitale economico. Un evento che ogni anno unisce istituzioni, giovani, associazioni ed imprese. Ed è proprio in quest’ottica che la giornata del mare si è celebrata all’interno della Direzione Marittima del Lazio durante i numerosi eventi organizzati negli scorsi giorni. A Civitavecchia, le celebrazioni si sono aperte presso il Forte Michelangelo, dove istituzioni e cluster marittimo si sono riuniti, su invito del Direttore Marittimo del Lazio, per discutere sul nuovo assetto del Porto di Civitavecchia ed illustrare i nuovi scenari infrastrutturali del più grande scalo crocieristico nazionale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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