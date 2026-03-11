A Volterra una settimana di eventi per l’8 marzo | scuola cultura e testimonianze per parlare di pari opportunità

A Volterra si svolge una settimana di eventi in vista dell’8 marzo, promossa dalla Commissione Pari Opportunità del Comune. Le iniziative coinvolgono scuole, associazioni e cittadini e si concentrano su temi legati alla riflessione, alla cultura e alla partecipazione riguardo alle pari opportunità. La serie di incontri si svolge nel centro storico e prevede testimonianze, laboratori e momenti di confronto pubblici.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna dell’8 marzo, la Commissione Pari Opportunità del Comune di Volterra ha promosso e sostenuto una settimana di iniziative dedicate alla riflessione, alla cultura e alla partecipazione, coinvolgendo scuole, associazioni e cittadinanza.La. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

