La Fiera del Libro e dell’Editoria Amalfi Coast-Atrani si svolgerà il 30 e il 31 maggio 2026 ad Atrani. Alla manifestazione parteciperanno come ospiti d’onore Lorella di Biase, Anna Maria Iacobacci e Giovanni Bernabei. La kermesse prevede incontri e presentazioni legate al mondo dell’editoria e della cultura. Sono stati confermati altri nomi di rilievo provenienti dal settore televisivo e culturale.

Tempo di lettura: 2 minuti La Fiera del Libro e dell’Editoria Amalfi Coast -Atrani, che si terrà ad Atrani il 30 e il 31 maggio 2026, accoglie altri importanti nomi della televisione e della cultura, in qualità di ospiti d’onore della manifestazione. Oltre a Gianni Mauro – attore scrittore, cantante e sceneggiatore -, Anselmo Pagani – divulgatore, imprenditore e creatore – Elena Tempestini – giornalista, scrittrice e divulgatrice – Elisabetta Failla – giornalista e scrittrice – e l’imprenditore Vittorio Perrotta, saranno presenti nella splendida cornice del borgo marinaro, anche Lorella Di Biase, Giovanni Bernabei e Anna Maria Iacobacci. Lorella Di Biase è autrice del programma Rai “Uno Mattina”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lorella di Biase, Anna Maria Iacobacci e Giovanni Bernabei ospiti d’onore alla Fiera del Libro e dell’Editoria Amalfi Coast-Atrani

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