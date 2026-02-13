Bambini nonni e burattini | un tris di divertimento al centro sociale Primavera di Ca' Ossi

I bambini, i nonni e i burattini si sono incontrati ieri al Centro sociale Primavera di Ca'Ossi, dove una rappresentazione di teatro di figura ha attirato decine di spettatori. L’evento, organizzato dall’associazione locale, ha visto i più piccoli ridere e applaudire mentre i burattini raccontavano storie tradizionali, creando un momento di allegria condivisa tra generazioni. La particolarità dell’iniziativa sta nel coinvolgimento diretto dei nonni, che hanno aiutato i bambini a muovere i burattini, rendendo l’esperienza ancora più autentica.

L'evento, svoltosi mercoledì ha visto la partecipazione di 70 bambini della scuola dell'infanzia La Rondine, di età compresa tra 3 e 5 anni, e di circa 50 nonni, in un vero incontro intergenerazionale I burattini, una forma antichissima di teatro di figura, sono tornati protagonisti al Centro sociale Primavera di via M. Angeloni 56, offrendo a grandi e piccoli un pomeriggio di divertimento e scoperta.

