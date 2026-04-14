Il guasto che ha bloccato i treno Av Roma-Napoli per 5 ore legato al sistema di comunicazioni Nokia

Un guasto al sistema di comunicazioni tra terra e treno gestito da Nokia ha causato l’interruzione dei treni alta velocità tra Roma e Napoli per cinque ore. L’incidente ha coinvolto i convogli in entrambe le direzioni, causando disagi ai passeggeri e ritardi significativi. Le autorità hanno avviato verifiche sul funzionamento del sistema, che si è verificato nel corso della giornata. La circolazione ferroviaria è stata ripristinata dopo le operazioni di riparazione.