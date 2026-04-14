Il governo guidato da Giorgia Meloni si trova in una posizione delicata, circondato da tensioni e influenze provenienti da diversi fronti internazionali e interni. Tra le sfide legate alla politica sovranista e le ripercussioni del trumpismo, la situazione rischia di complicarsi ulteriormente. La crisi politica si sviluppa in un contesto che coinvolge anche i rapporti con le istituzioni religiose e le dinamiche di potere all’interno del paese.

Tra il Danubio, il Potomac, e il Tevere (meglio, Oltretevere) affoga la reazione sovranista in agguato da tempo, e nella risacca del trumpismo rischia di affogare Giorgia Meloni, se non si divincola subito. Il che non è facile per una come lei che pensava di fare di Palazzo Chigi la succursale italiana di Mar-a-Lago in asse più con Budapest che con Bruxelles, Parigi, Londra, Berlino. Adesso i Fratelli di Orbán fischiettano, minimizzano, maramaldeggiano. S’ispirano alla volpe di Fedro che non riuscendo a prendere l’uva diceva che tanto era acerba. Certo che in Ungheria non ha vinto la sinistra: non c’era, persino. Però il voto di domenica ha smontato la retorica dell’uomo forte, del consenso blindato, della democrazia “guidata” spacciata per alternativa efficiente a quella liberale.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il governo Meloni rischia di affogare tra il Danubio e il Potomac (e l’Oltretevere)

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Meloni e l'ipotesi rimpasto per blindare il governo, da Urso a Zaia: chi rischia e chi potrebbe entrareAndare avanti così, un piccolo rimpasto di governo o le dimissioni per andare al voto anticipato.

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