In una dichiarazione recente, un esponente politico ha definito la leader di un partito come coraggiosa, seria e fedele alle promesse fatte. Ha aggiunto che, nonostante una recente sconfitta possa causare dolore, questa potrebbe portare benefici a lungo termine. La stessa figura ha anche commentato che, dopo un referendum, il governo non sarebbe a rischio.

Giorgia Meloni «è una leader coraggiosa, seria, che mantiene la parola. E anche se oggi questa sconfitta può farle male, io credo che alla fine farà bene». Queste le parole di Ignazio La Russa, che in un’intervista al Corriere della sera ha parlato della recente sconfitta al referendum sulla giustizia, che comunque non ha messo in pericolo la stabilità del governo e neppure la figura della premier. «Staremo a vedere quali saranno gli effetti concreti sul consenso al governo – ha spiegato -, che io ritengo ancora solidissimo, ma sicuramente la sua immagine (di Giorgia Meloni ndr) ne può uscire rafforzata». E tutto questo è possibile perché, come ha ricordato il presidente del Senato, «un premier coraggioso, determinato e rispettoso della parola data, fa quello che ha fatto lei. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Russa: «Giorgia Meloni è una leader coraggiosa. Dopo il referendum il governo non rischia nulla»

Articoli correlati

Dopo il boom di “I am Giorgia” arriva negli Usa “Giorgia’s vision” con il lancio di Trump: “Meloni leader mondiale”Il vice presidente degli Stati Uniti, Jd Vance, ha scritto la prefazione per l’edizione americana del secondo libro della premier Giorgia Meloni,...

Leggi anche: Giorgia Meloni prepara il piano B: se il referendum va male, Nordio rischia di pagare per tutti

Altri aggiornamenti su Giorgia Meloni

Temi più discussi: Il dossier Santanchè a carico di Ignazio La Russa: Giorgia, mi serve qualche ora. Poi le dimissioni. Ora a Meloni serve una scossa; Nordio e Delmastro, gli errori di Giorgia Meloni; Meloni dopo il referendum: nuove strategie per rilanciare il Governo e la maggioranza; Travaglio: Dimissioni Santanché? Meloni ha capito di avere un elettorato molto più legalitario di quanto pensasse.

Meloni litiga con La Russa per Santanchè e minaccia di toglierle le delegheLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Meloni litiga con La Russa per Santanchè e minaccia di toglierle le deleghe pubblicato il 25 Marzo 2026 a firma di Ilaria Proietti ... ilfattoquotidiano.it

Il «dossier Santanchè» a carico di Ignazio La Russa: «Giorgia, mi serve qualche ora». Poi le dimissioni. Ora a Meloni serve una scossaSantanchè e le poche parole di Meloni ai suoi: ho rimediato a degli errori. Dalle nomine ai sottosegretari, oggi il vertice di maggioranza. La premier punta a ripartire dopo la sconfitta al referendum ... roma.corriere.it

A Giorgia Meloni non bastavano le tante spine del suo partito e i tre esponenti di governo dimissionari dopo la vittoria del “No” al referendum. Da ieri la presidente del Consiglio ha un problema in più. E si chiama Marina Berlusconi. In questi anni Meloni aveva - facebook.com facebook

#piazzapulita Dall’immigrazione al fisco, fino alle riforme ferme e al Ponte sullo Stretto: dopo oltre tre anni di governo, il bilancio tra promesse e risultati è tutt’altro che positivo. Giorgia Meloni, oggi che voto darebbe al suo esecutivo x.com