Mineo pistola nascosta in un garage | avviata un' indagine

I carabinieri di Mineo hanno sequestrato una pistola nascosta in un garage. La scoperta è avvenuta a seguito della segnalazione di un uomo di 53 anni, che ha riferito di averla trovata nel suo locale. L’indagine è stata avviata per verificare i dettagli sulla provenienza e sulla presenza dell’arma. Non sono ancora stati resi noti ulteriori sviluppi sull’operazione.

Lo stato di manutenzione dell’arma ha indotto i carabinieri a ritenere che l'arma potesse essere stata posizionata nel locale in tempi più recenti rispetto a quanto dichiarato dall'uomo che ha detto di averla ritrovata I carabinieri di Mineo hanno sequestrato una pistola, dopo che un 53enne ha riferito loro di averla rinvenuta in un garage a lui in uso. I militari hanno trovato l’arma, una pistola semiautomatica calibro 7,65, in un mobile, custodita in una busta di plastica, apparentemente in buono stato di conservazione e perfettamente funzionante, sebbene priva di munizioni nel caricatore. Le operazioni di messa in sicurezza hanno consentito di appurare che l’arma non era rubata, ma il suo rinvenimento anomalo ha fatto ipotizzare agli investigatori che ci fosse qualcosa di nebuloso nella versione fornita dal 53enne. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati Cocaina nascosta in un garage nel quartiere Giotto: arrestato un cittadino albanese“Occhio ragazzi, un vi fidate!”: tornano le telefonate truffaldine su gas e luce Attenzione! Suonano per le polveri sottili, ma è solo polvere negli... Usa, avviata indagine su Jerome Powell e sulla Federal Reserve(Adnkronos) – Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell è sotto inchiesta penale federale in relazione alla ristrutturazione da 2,5 miliardi...