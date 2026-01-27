La Folgore femminile di San Miniato si avvicina alla pausa di metà stagione con un bilancio positivo. Attualmente al quinto posto con 25 punti, la squadra si trova a undici lunghezze dalla vetta, dimostrando un buon rendimento nel campionato di serie C. Questo risultato indica un percorso stabile e promettente per il proseguimento della stagione.

Quinto posto con 25 punti a undici dal vertice. Ecco il primo provvisorio bilancio della Folgore femminile di San Miniato al giro di boa tra i due gironi della serie C. Le ragazze di coach Sala sono a ridosso del podio: al comando il duo Quarrata e Bagno a Ripoli con 36, seguite da Valdarno Project con 31, Olimpia Poliri con 26. Poi appunto le giallorosse che quindi si piazzano momentaneamente nella zona alta della classifica e soprattutto ben lontana dalla fascia retrocessione. Le ultime 5 classificate sono comprese tra i 16 e gli zero punti del team di Pescia. Quindi un bilancio col segno più per le sanminiatesi anche se l’obiettivo è di continuare a migliorarsi e tentare di salire nella primissima fascia del girone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley serie C. La Folgore a ridosso del podio, la lunga pausa. Al giro di boa con un bilancio più che positivo

Approfondimenti su Folgore San Miniato

Il campionato della Maceratese si avvicina alla pausa natalizia con un bilancio positivo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Folgore San Miniato

Argomenti discussi: Pallavolo, Serie C: la Team Volley Messina chiude il girone di andata con due sconfitte; Volley serie C: Blu in vetta al giro di boa, punto Pieve; VOLLEY: SCONFITTA IN SERIE C, OK L’UNDER 13; Serie C, Puliservice al top stende anche Radioxstore Lory Volley.

Volley serie C. La Folgore a ridosso del podio, la lunga pausa. Al giro di boa con un bilancio più che positivoQuinto posto con 25 punti a undici dal vertice. Ecco il primo provvisorio bilancio della Folgore femminile di San ... sport.quotidiano.net

Serie C, Puliservice al top stende anche Radioxstore Lory VolleyDopo l’intermezzo di Coppa, la capolista ritornerà in casa il 31 gennaio per giocare contro la quinta forza del torneo, la Cidue di Campo Calabro, alle ore 19 al Boccioni ... reggiotoday.it

Serie A3 Credem Banca – 5ª giornata di ritorno | Girone Bianco Colpo esterno per la Conad Reggio Emilia, che supera Belluno Volley in quattro set nella 5ª giornata di ritorno del Girone Bianco. Belluno Volley – Conad Reggio Emilia 1–3 (16–25, 20–25, 25 - facebook.com facebook