L’avvocato Arturo Messere ha annunciato di aver interrotto la propria assistenza legale a Gianni Di Vita, coinvolto in un procedimento della Procura di Larino. Di Vita è indagato per la morte della moglie e della figlia quindicenne. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulla motivazione. La vicenda riguarda un caso di presunto avvelenamento con ricina.

L’avvocato Arturo Messere ha ufficialmente comunicato la sua decisione di non proseguire l’assistenza legale a Gianni Di Vita, coinvolto nell’inchiesta della Procura di Larino per la morte di sua moglie Antonrlla Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita. Il caso, che scuote la comunità di Pietracatella, riguarda il decesso delle due donne avvenuto tra il 27 e il 28 dicembre presso il reparto del Cardarelli, in seguito a un sospetto avvelenamento da ricina. Il ritiro dell’incarico e le indagini in corso. La notizia del distacco professionale è giunta questa mattina a Campobasso. Messere, dopo aver informato direttamente il cliente, ha giustificato la scelta spiegando che la rinuncia avviene per motivi contingenti, rifiutando di fornire ulteriori dettagli sulla natura della decisione presa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giallo ricina: l’avvocato di Gianni Di Vita rinuncia alla difesa

Giallo della ricina, nuovo colpo di scena: l’avvocato di Gianni Di Vita rinuncia all’incaricoCampobasso, 10 aprile 2026 - Nuovo colpo di scena nel caso di Pietracatella, il cosiddetto giallo della ricina.

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Nuovo colpo di scena nel giallo di Pietracatella, madre e figlia, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, morte dopo Natale. Arturo Messere, il penalista che finora aveva assistito Gianni Di Vita, ha deciso improvvisamente di rassegnare le dimissioni dal suo... x.com