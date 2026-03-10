A Roma, i membri dell'UGL sono scesi in piazza per sostenere il Sì nel prossimo referendum sulla giustizia. La mobilitazione coinvolge diversi lavoratori e rappresentanti sindacali che hanno partecipato all'evento per esprimere il loro appoggio alla riforma costituzionale. La manifestazione si è svolta nel centro della città, attirando l'attenzione dei passanti e delle autorità locali.

Prosegue la mobilitazione di UGL Roma a sostegno del Sì al prossimo referendum costituzionale. Questa mattina si è svolto il secondo gazebo informativo organizzato dal sindacato in Via Cola di Rienzo, punto di incontro con cittadini e lavoratori per illustrare i contenuti della riforma e le ragioni della campagna referendaria. Durante l’iniziativa, dirigenti e delegati di UGL Roma hanno distribuito materiale informativo e raccolto il confronto con i cittadini, in un clima di partecipazione e dialogo. L’obiettivo è quello di promuovere una maggiore consapevolezza sui temi istituzionali e favorire una partecipazione ampia e informata al voto. «Il nostro impegno – dichiara il Segretario di UGL Roma, Ermenegildo Rossi – è quello di portare la discussione sui territori, tra le persone, nei quartieri della città. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Referendum sulla Giustizia: Ugl scende in piazza a Roma per il "Sì"

