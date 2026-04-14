’Il filo sottile in lontananza’ nella mostra dell’artista Annamaria Atturo

Domenica pomeriggio è stata inaugurata al centro ‘Mario Luzi’ di Montemaggiore al Metauro una mostra dell’artista Annamaria Atturo intitolata ‘Il filo sottile in lontananza’. La rassegna si svolge negli spazi dedicati al poeta e drammaturgo vissuto tra il 1914 e il 2005. La presentazione ha visto la partecipazione di visitatori e appassionati d’arte, che hanno potuto ammirare le opere esposte.

E’ stata inaugurata domenica pomeriggio negli spazi del centro ‘Mario Luzi’ di Montemaggiore al Metauro (dedicato al poeta e drammaturgo vissuto tra il 1914 e il 2005) la rassegna dell’artista Annamaria Atturo. Presenti per l’amministrazione comunale, accanto al sindaco Briganti, gli assessori Francesco Tadei, Annachiara Mascarucci e Marco Bargnesi e la presidente del consiglio Emanuela Regini. Curata da Marcello Sparaventi di Centrale Fotografia Aps con il contributo del Comune di Colli al Metauro, la mostra dal titolo ‘Il filo sottile in lontananza’ mette in relazione l’opera tessile dell’artista con i versi del poeta Luzi, costruendo un dialogo sensibile tra arte, poesia e paesaggio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Il filo sottile in lontananza’ nella mostra dell’artista Annamaria Atturo "Il filo sottile in lontananza". Le opere tessili di Atturo ’recitano’ i versi di Mario LuziSarà inaugurata domani alle 17 negli spazi del Centro Mario Luzi di Montemaggiore al Metauro la rassegna dell’artista Annamaria Atturo (foto). Medicina, ‘filo’ sottile 1,5 mm contro morte cardiaca improvvisa, a Bergamo primi interventi(Adnkronos) – E' come un filo sottilissimo, diametro 1,5 millimetri, adatto anche ai pazienti più giovani. Tra storia e natura: trekking primaverili alla scoperta di Colli al Metauro Argomenti più discussi: ’Il filo sottile in lontananza’ nella mostra dell’artista Annamaria Atturo; Montemaggiore, al Centro Mario Luzi la mostra Il filo sottile in lontananza; Il filo sottile in lontananza. Le opere tessili di Atturo ’recitano’ i versi di Mario Luzi; Tra storia e natura: trekking primaverili alla scoperta di Colli al Metauro.