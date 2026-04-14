Il figlio di una delle presunte vittime 68 anni | Giocava a carte ed era stabile poi la morte Mi puzzò subito

Un messaggio intercettato dagli inquirenti ha avviato le indagini su Luca Spada, un operatore della Croce Rossa di 27 anni, sospettato di aver causato la morte di sei pazienti durante i trasporti sanitari. Tra le testimonianze emerge quella di un figlio di una delle presunte vittime, di 68 anni, che ha riferito di aver notato un cambiamento nel paziente prima della morte, descrivendo un episodio di gioco a carte e una sensazione di puzzare subito dopo.

“Bene dai. Sono a lavorare ho appena fatto un morto di Cusercoli”. È questo uno dei messaggi, intercettato dagli inquirenti, che ha dato il via all'indagine su Luca Spada, l'operatore della Croce Rossa di 27 anni sospettato di aver provocato il decesso di sei pazienti durante i trasporti sanitari.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Davide Bonolis e la fidanzata Martina Dotti: «Lei era a una mia partita di calcio, mi è piaciuta subito. Il matrimonio? Con calma. Pesavo 104 chili, a tirarmi fuori dal mio momento di crisi è stata la morte di mio nonno»I due si conoscevano via social ma non si erano mai incontrati dal vivo prima di quel momento.

Attacchi iraniani in Kuwait, tra le vittime una bambina di 11 anni: “Mi ha chiamato per dirmi che andava a letto. Poi è morta”Tra le vittime degli attacchi lanciati da Teheran in Kuwait dopo l’avvio dell’operazione militare di Stati Uniti e Israele contro Iran c’è anche una...

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Acquafresca, il figlio segna a raffica col Cagliari a 13 anni: chi è il giovane bomber, il padre giocava in Serie AIn Sardegna è apparso un giocatore che mira a rappresentare un chiarissimo esempio di nomen omen, un nome una garanzia. Il cognome è di quelli che, a Cagliari, evocano subito dei ricordi indelebili, ... ilmessaggero.it

La piccola giocava a pallavolo nella società dilettantistica Sportilia, una delle realtà sportive del territorio in cui era cresciuta tra allenamenti e amicizie - facebook.com facebook

No, vabbè, dice che non era Gesù, giocava al dottore. Lui pensa davvero di poter prendere per il culo tutti. E in effetti non ha nemmeno tutti i torti. x.com