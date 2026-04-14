Il fascino seza tempo della darsena di Forte a mare | un gioiellino di architettura militare
La darsena di Forte a mare si presenta come un esempio di architettura militare che non smette di affascinare. Entrando nel castello, si può ammirare immediatamente lo specchio d'acqua limpida che si estende davanti alle strutture. La sua storia risale a epoche passate, e la sua presenza si combina con il fascino di un luogo che ha mantenuto nel tempo il suo carattere originale.
Varchi il portone di ingresso del castello e resti subito ammaliato dallo specchio di acqua cristallina. La darsena quadrangolare affascina ogni giorni i tanti visitatori di Forte a mare: uno dei pochi al mondo dotato di una sorta di porticciolo interno. La darsena è in collegamento con il porto.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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