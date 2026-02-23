Casa della comunità in Darsena a Ravenna | operativa entro metà maggio corsa contro il tempo

La costruzione della Casa della comunità in Darsena a Ravenna si scontra con una scadenza precisa, il 15 maggio, a causa di un cronoprogramma serrato. I lavori avanzano rapidamente per rispettare il termine stabilito, includendo impianti funzionanti e ambulatori attivi. La realizzazione mira a offrire servizi di base e un ospedale di comunità pronto per accogliere i pazienti. I responsabili monitorano costantemente i progressi per rispettare questa data critica.

Ravenna, 23 febbraio 2026 – Entro il 15 maggio. La scadenza incombe, ma si procede a spron battuto. La Casa della comunità in Darsena per allora deve essere terminata e operativa, almeno con il minimo indispensabile, secondo quanto richiede la normativa: impianti, ambulatori e l'ospedale di comunità pronto a ospitare i pazienti. A imporre tempi stretti è il finanziamento del Pnrr da 13 milioni di euro: un ritardo potrebbe metterlo a rischio. «Per il 10 maggio dovremmo avere tutti i documenti pronti – dice Francesca Luzi, direttrice dell'unità operativa delle attività tecniche dell'Ausl Romagna a Ravenna –.

