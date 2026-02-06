Otto chilometri di musica e birra | torna in Darsena la Ravenna Music Race Beer Edition

La Ravenna Music Race - Beer Edition torna a far ballare la Darsena di Ravenna. Venerdì 22 maggio, gli appassionati di corsa, musica e birra si preparano a vivere otto chilometri di festa. La zona si riempirà di suoni, gente e risate, mentre i partecipanti percorreranno il percorso tra ritmo e allegria. Un evento che ogni anno richiama molti, pronti a divertirsi in tutta spensieratezza.

Buone notizie per gli amanti della corsa. e non solo. La Ravenna Music Race - Beer Edition 2026 è confermata e torna a far vibrare la Darsena della città venerdì 22 maggio, con una serata all’insegna del movimento, della musica e, naturalmente, di qualche sorso di birra.L’evento, come sempre.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Il Rubicone Beer Fest torna dopo vent'anni, offrendo un'occasione per vivere tre giorni di musica dal vivo, gastronomia e birra Forst.

A Sestri Levante torna Winter Critical Beer, giunta alla settima edizione.

