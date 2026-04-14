Dopo le elezioni a Budapest, la sinistra e l'Unione Europea hanno espresso soddisfazione per la vittoria di Péter Magyar. La sinistra non ha più rappresentanti nel Parlamento cittadino, mentre l'UE ha commentato favorevolmente l'esito delle elezioni. La vittoria di Magyar ha sostituito il precedente governo guidato da Orbán.

La sinistra, priva di rappresentanti nel Parlamento di Budapest, e la Ue hanno fatto festa per la vittoria di Péter Magyar. Però lui chiede di levare le sanzioni alla Russia e stoppa l’allargamento dell’Unione all’Ucraina, alla quale non darà soldi. Che sberla ai compagni. Péter Magyar meglio di Viktor Orbán? Forse, ma a quanto pare non nel senso auspicato dai tanti che ieri si sono spellati le mani per la caduta di colui che ha guidato l’Ungheria per 16 anni. Se si leggono i commenti di queste ore, pare che a Budapest sia finito un regime totalitario, ma le cose non stanno esattamente così. Premesso che non ho grandi ricordi di dittatori cacciati a furor di voti: Ceausescu, tanto per rimanere in area, fu liquidato da una rivolta popolare e fucilato subito dopo, e così pure è capitato a Gheddafi.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il dopo Orbán è meglio di Orbán

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