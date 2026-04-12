Negli ultimi giorni si sono intensificati i commenti sulla possibile sconfitta di Viktor Orban alle prossime elezioni in Ungheria, anche se i sondaggi non indicano ancora una chiara vittoria dell’opposizione. Alcuni analisti evidenziano come, in assenza di una rimonta finale, il leader uscente potrebbe perdere il potere, nonostante la visita di sostegno di un rappresentante americano di alto livello. La campagna elettorale resta molto combattuta e sotto osservazione.

È vero: oggi, a meno di una rimonta finale al momento non registrata dai sondaggi della vigilia, Viktor Orban potrebbe perdere le elezioni ungheresi, nonostante la recente visita di sostegno del vicepresidente americano JD Vance. E a vincerle potrebbe essere l'uomo nuovo Peter Magyar, leader di Tisza (Partito della libertà e del rispetto), nato da una costola della Fidesz orbaniana. Se così davvero accadesse (prudenza esige di attendere i risultati), ci sarebbe un po' da tutte le parti materia per riflettere, tenendosi alla larga dai commenti propagandistici e dagli articoli già scritti da quello che potremmo chiamare «l'inviato unico». Primo.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Orban e anti Orban. Capezzone: occhio ai commenti frettolosi

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