Luni, 14 aprile 2026 – La dirigente ha espresso il dolore che la città prova dopo la scomparsa di Giacomo Bongiorni, un amico e conosciuto stimato. Bongiorni aveva vissuto in zona e la notizia ha suscitato grande commozione tra le persone che lo avevano incontrato nel tempo. La comunità si raccoglie nel ricordo di una persona che aveva lasciato un segno tra amici e conoscenti.

Luni, 14 aprile 2026 – “Un dolore immenso che ci attanaglia”. Con queste parole la dirigente scolastica del Comprensivo di Castelnuovo, Luni e Ortonovo, Paola Difresco, ha diramato una nota per dimostrare la sofferenza e la partecipazione per l’omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne vittima di una aggressione da parte di un gruppo di giovanissimi sabato notte nel centro storico di Massa, in piazza Palma, a due passi dal municipio e dagli uffici di Polizia Locale, Carabinieri e Questura. Il figlio, 11 anni, con lui al momento dei fatti, frequenta la scuola media Ceccardi di Luni ed è stato testimone suo malgrado della morte del padre in un modo così brutale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il dolore immenso di Luni: “Giacomo Bongiorni ha vissuto qua. Un amico, conosciuto e stimato”

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