Il divario silenzioso | perché la scuola non insegna la competenza più richiesta dal mercato I dati di uno studio negli USA

Un nuovo studio condotto negli Stati Uniti rivela che la scuola non prepara adeguatamente gli studenti alle competenze più richieste dal mercato del lavoro. I dati dell’Hiring Lab di Indeed mostrano una discrepanza tra le competenze insegnate e quelle effettivamente richieste dalle aziende. Questa distanza tra formazione scolastica e esigenze professionali si evidenzia attraverso numeri che evidenziano un divario crescente nel tempo.

Quanto è distante la scuola dal lavoro? La domanda, antica e sempre attuale, trova una risposta sorprendentemente precisa nei numeri appena pubblicati dall'Hiring Lab di Indeed. Analizzando milioni di offerte di impiego, i ricercatori hanno isolato la competenza più richiesta in assoluto dai datori di lavoro americani. E non è né la creatività, né il pensiero critico, né la padronanza delle nuove tecnologie digitali. È la capacità di navigare l'infrastruttura invisibile del business: la gestione amministrativa, il coordinamento delle risorse, la relazione con il cliente. L'articolo Il divario silenzioso: perché la scuola non insegna la competenza più richiesta dal mercato.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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