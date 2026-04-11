Un nuovo studio analizza l’uso dell’intelligenza artificiale tra i lavoratori in Europa e negli Stati Uniti, evidenziando un divario crescente di competitività tra le due aree. La ricerca si concentra sull’adozione delle tecnologie AI e sui benefici che potrebbe portare ai settori produttivi. Viene sottolineata l’importanza di incentivare l’utilizzo dell’AI tra i lavoratori per favorire l’innovazione e migliorare la capacità competitiva delle imprese.

Il divario crescente di competitività tra Europa e Stati Uniti e la relazione tra adozione dell’intelligenza artificiale e le principali variabili economiche, a partire da crescita e occupazione, sono sempre più al centro degli studi economici, oltre che delle attenzioni dei decisori, anche se raramente vengono indagati insieme. Una recentissima ricerca della Brookings Institution, realizzata da un gruppo di economisti europei ed americani, prova a guardare alle due questioni in maniera congiunta, offrendo nuove chiavi di lettura grazie a una survey molto estesa somministrata ai lavoratori statunitensi e a quelli di sei paesi europei, i quattro grandi (Germania, Francia, Italia e Regno Unito) e due nazioni digitalmente avanzate come Svezia e Olanda. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Techno Polis – Perché bisogna incoraggiare i lavoratori a usare l’AI. I risultati di uno studio sul divario Usa-Ue (e sull’Italia)

Il titolo di studio e il numero di figli influisce sull’occupazione femminile e sul divario di genereNell’Unione europea la presenza di figli continua a incidere in modo diverso sull’occupazione di uomini e donne.

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