Perché il Project Management è la competenza più richiesta dalle aziende nel 2026

Il crescente bisogno di competenze di project management deriva dalla crescente complessità dei progetti aziendali e dalla necessità di ottenere risultati rapidi. Le imprese cercano professionisti che sappiano pianificare, coordinare risorse e rispettare le scadenze. La domanda di queste competenze è aumentata del 30% rispetto all’anno scorso, soprattutto nei settori tecnologici e industriali. Questa tendenza spinge molti a investire sulla formazione in questa area.

Nel 2026 il mondo del lavoro è sempre più orientato alla gestione strutturata dei processi, alla pianificazione strategica e alla capacità di portare risultati concreti in tempi rapidi. In uno scenario caratterizzato da trasformazione digitale, innovazione tecnologica e mercati altamente competitivi, le aziende non possono più permettersi improvvisazione o gestione "artigianale" dei progetti.