A Castelfidardo sono in corso operazioni di demolizione riguardanti alcune strutture non conformi su edifici destinati a circoli di quartiere. Le autorità hanno richiesto la rimozione di tettoie e cucine realizzate senza autorizzazioni ufficiali, alcune delle quali erano state anche inaugurate. Le verifiche riguardano interventi considerati irregolari, con le demolizioni che coinvolgono strutture installate nel tempo senza rispettare le normative edilizie.

CASTELFIDARDO - Prima tollerate, in alcuni casi persino inaugurate, oggi da demolire. È il corto circuito che investe i circoli di quartiere, chiamati a rimuovere tettoie, cucine e pertinenze realizzate negli anni per svolgere attività sociali e momenti di aggregazione. Il nodo viene al pettine nel 2023, quando alcune verifiche interne all’ufficio tecnico e il successivo accesso agli atti dell’allora consigliere Francesco Ragni avevano portato alla luce una serie di irregolarità urbanistiche su diversi immobili comunali. La mappa Una situazione rimasta sospesa a lungo, senza interventi messi in agenda nel frattempo, e che oggi si traduce in lettere e diffide recapitate ai presidenti dei circoli. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Castelfidardo, irregolarità urbanistiche nei circoli: tettoie e cucine fai da te da demolire

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