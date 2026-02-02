Holm alla Juventus | il VIDEO del primo giorno Tutti i retroscena e i dietro le quinte

Holm ha cominciato ufficialmente la sua avventura con la Juventus. Oggi è stato il suo primo giorno in campo con la maglia bianconera, e già circolano i primi video che mostrano i suoi movimenti e le sue reazioni. La società ha condiviso qualche scorcio dei suoi primi passi in allenamento, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni dettaglio. È ancora presto per giudicare, ma l’entusiasmo intorno al nuovo acquisto cresce di ora in ora.

