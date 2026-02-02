Holm alla Juventus | il VIDEO del primo giorno Tutti i retroscena e i dietro le quinte
Holm ha cominciato ufficialmente la sua avventura con la Juventus. Oggi è stato il suo primo giorno in campo con la maglia bianconera, e già circolano i primi video che mostrano i suoi movimenti e le sue reazioni. La società ha condiviso qualche scorcio dei suoi primi passi in allenamento, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni dettaglio. È ancora presto per giudicare, ma l’entusiasmo intorno al nuovo acquisto cresce di ora in ora.
dei primi passi in bianconero del terzino. La Juventus ha aperto le porte del proprio mondo ai tifosi pubblicando sul canale YouTube ufficiale il “Behind the Scenes” della prima giornata torinese di Emil Holm. Il video offre un racconto immersivo e dettagliato che parte dall’arrivo dell’esterno svedese al J Medical per i consueti test fisici, dove è stato accolto dal personale sanitario e dai medici. Il filmato prosegue all’interno della Continassa, svelando i retroscena del suo primo incontro con lo staff tecnico di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
