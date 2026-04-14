Il destino di Eva Braun Helga Schneider inaugura a Carpi la rassegna Ne vale la pena
Torna "Ne vale la pena", la rassegna di incontri con gli autori promossa dalla Biblioteca Loria di Carpi e curata da Pierluigi Senatore. Giovedì 16 aprile, alle 20.45, all’Auditorium Loria, a ingresso libero, protagonista della serata sarà la scrittrice Helga Schneider che presenta il suo ultimo.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Helga Schneider: "La mia Eva Braun""Eva Braun è colpevole, senza dubbio, di aver convissuto con il nazismo e accanto a uno dei più grandi criminali della storia, beneficiando di un...
Barbero e il video censurato sul referendum giustizia: "Non ne parlo, non ne vale la pena". Poi la lectio magistralisUrbino, 27 gennaio 2026 - “Di questa notizia io non parlerei neanche perché non ne vale la pena”.