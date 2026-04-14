Il destino di Eva Braun Helga Schneider inaugura a Carpi la rassegna Ne vale la pena

Da modenatoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna "Ne vale la pena", la rassegna di incontri con gli autori promossa dalla Biblioteca Loria di Carpi e curata da Pierluigi Senatore. Giovedì 16 aprile, alle 20.45, all’Auditorium Loria, a ingresso libero, protagonista della serata sarà la scrittrice Helga Schneider che presenta il suo ultimo.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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