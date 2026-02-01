Helga Schneider | La mia Eva Braun

Helga Schneider rivela che Eva Braun era colpevole di aver vissuto accanto a Hitler, godendo di un lusso sfrenato grazie ai soldi del popolo. L’autrice sottolinea come Braun fosse parte di un sistema criminale, condividendo il privilegio di chi ha sostenuto il nazismo. La sua testimonianza mette in discussione il ruolo di Eva Braun nel regime e il suo coinvolgimento nei crimini storici.

"Eva Braun è colpevole, senza dubbio, di aver convissuto con il nazismo e accanto a uno dei più grandi criminali della storia, beneficiando di un lusso sfrenato, costruito con i soldi del popolo. Ma sono convinta, altrimenti non avrei scritto questo libro, che fosse disperatamente innamorata di lui". A trent’anni da ‘Il rogo di Berlino’, opera maestra di Helga Schneider, l’autrice tedesca – che vive a Bologna dagli anni Sessanta – indaga "l’amore malato e impossibile" tra Adolf ed Eva. A metà tra saggio e romanzo psicologico, ‘Eva. Un divano per l’eternità’ (Oligo) ripercorre le tappe di una storia che non lascia innocenti e che inizia sul divano rosso del titolo, quello del primo incontro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

