Salvatore Enrico Anselmi presenta il suo nuovo libro al Museo della Ceramica di Viterbo

Lo storico dell’arte Salvatore Enrico Anselmi ha presentato il suo nuovo libro al Museo della Ceramica di Viterbo. L’evento ha attirato appassionati e esperti, curiosi di scoprire le storie e i dettagli sulla cultura artistica barocca nella zona. Anselmi ha illustrato alcuni episodi chiave, stimolando l’interesse tra i presenti.

Lo storico dell'arte Salvatore Enrico Anselmi presenta il suo nuovo libro dal titolo “Episodi di cultura artistica barocca a Viterbo. La committenza Gualterio-Maidalchini, il teatro dei Nobili e il teatro dei Mercanti”. Il volume è stato pubblicato in coedizione dall'istituto nazionale di Studi.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Approfondimenti su Salvatore Enrico Anselmi Vladimiro D'Acunto presenta il suo nuovo libro "Mostri. Il mito della paura" a Viterbo Sabato 13 dicembre alle ore 17, Vladimiro D'Acunto presenta il suo nuovo libro “Visti da molto vicino”: Beppe Tinti presenta il suo libro al museo SuprEvo Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Salvatore Enrico Anselmi Argomenti discussi: Episodi di cultura artistica barocca a Viterbo; Un incontro dedicato a Juan Rodolfo Wilcock alla Biblioteca consorziale di Viterbo; DNA di Dennis Kelly al Teatro San Leonardo: un ritratto feroce delle dinamiche del branco. Presentazione del libro di Salvatore Enrico Anselmi Episodi di cultura artistica barocca a Viterbo La committenza Gualterio-Maidalchini, il Teatro dei Nobili e il Teatro dei Mercanti, Roma 2025, (Istituto Nazionale di Studi Romani e LuoghInteriori), venerdì 6 feb - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.