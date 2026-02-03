Salvatore Enrico Anselmi presenta il suo nuovo libro al Museo della Ceramica di Viterbo

Da viterbotoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo storico dell’arte Salvatore Enrico Anselmi ha presentato il suo nuovo libro al Museo della Ceramica di Viterbo. L’evento ha attirato appassionati e esperti, curiosi di scoprire le storie e i dettagli sulla cultura artistica barocca nella zona. Anselmi ha illustrato alcuni episodi chiave, stimolando l’interesse tra i presenti.

Lo storico dell'arte Salvatore Enrico Anselmi presenta il suo nuovo libro dal titolo “Episodi di cultura artistica barocca a Viterbo. La committenza Gualterio-Maidalchini, il teatro dei Nobili e il teatro dei Mercanti”. Il volume è stato pubblicato in coedizione dall'istituto nazionale di Studi.🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Salvatore Enrico Anselmi

Vladimiro D'Acunto presenta il suo nuovo libro "Mostri. Il mito della paura" a Viterbo

Sabato 13 dicembre alle ore 17, Vladimiro D'Acunto presenta il suo nuovo libro

“Visti da molto vicino”: Beppe Tinti presenta il suo libro al museo SuprEvo

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Salvatore Enrico Anselmi

Argomenti discussi: Episodi di cultura artistica barocca a Viterbo; Un incontro dedicato a Juan Rodolfo Wilcock alla Biblioteca consorziale di Viterbo; DNA di Dennis Kelly al Teatro San Leonardo: un ritratto feroce delle dinamiche del branco.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.