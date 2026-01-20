In Sicilia e in Sardegna centinaia di persone sono state evacuate per il rischio di esondazioni
In Sicilia e Sardegna, numerose persone sono state evacuate a causa del rischio di esondazioni provocate da un ciclone. Questo sistema atmosferico, nato tra il Nord Africa e il Canale di Sicilia, ha portato piogge intense e venti forti, causando disagi e preoccupazioni nelle zone interessate. La situazione rimane sotto monitoraggio, mentre le autorità si impegnano a garantire la sicurezza della popolazione.
Un ciclone che si è sviluppato tra il Nord Africa e il canale di Sicilia ha portato piogge abbondanti e raffiche di vento molto forti In Sicilia e Sardegna alcuni sindaci hanno ordinato agli abitanti di lasciare le loro case in vista dell’arrivo di un ciclone che l’agenzia metereologica spagnola ha chiamato “Harry”, e che ha portato pioggia molto forte e raffiche di vento oltre i 120 chilometri orari. La Protezione civile ha emesso il massimo grado di allerta (l’allerta rossa) per rischio idrogeologico in tutta la zona orientale della Sardegna e nelle province di Messina e Catania in Sicilia. Lunedì in Sicilia sono state evacuate le prime 190 persone, ma martedì sono previsti altri provvedimenti. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Allerta meteo in Sicilia e Sardegna, il ciclone Harry provoca esondazioni e frane: evacuate decine di personeUn’allerta meteo è stata diramata per Sicilia e Sardegna a causa del ciclone Harry, che ha causato esondazioni e frane in diverse zone.
Maltempo, in Sardegna ritrovati i due pastori dispersi. Sicilia, evacuate 190 personeDopo l’allerta maltempo, i due pastori sardi dispersi sono stati trovati e stanno bene.
MALTEMPO SICILIA, SARDEGNA E CALABRIA: 1.272 VIGILI DEL FUOCO AL LAVORO Dalle prime ore del mattino sono 1.272 i vigili del fuoco impegnati con 423 mezzi per fronteggiare i danni causati da pioggia e vento su diverse regioni dell’Italia. Gli inte - facebook.com facebook
