in sicilia e in sardegna centinaia di persone sono state evacuate per il rischio di esondazioni

In Sicilia e Sardegna, numerose persone sono state evacuate a causa del rischio di esondazioni provocate da un ciclone. Questo sistema atmosferico, nato tra il Nord Africa e il Canale di Sicilia, ha portato piogge intense e venti forti, causando disagi e preoccupazioni nelle zone interessate. La situazione rimane sotto monitoraggio, mentre le autorità si impegnano a garantire la sicurezza della popolazione.

Un ciclone che si è sviluppato tra il Nord Africa e il canale di Sicilia ha portato piogge abbondanti e raffiche di vento molto forti In Sicilia e Sardegna alcuni sindaci hanno ordinato agli abitanti di lasciare le loro case in vista dell’arrivo di un ciclone che l’agenzia metereologica spagnola ha chiamato “Harry”, e che ha portato pioggia molto forte e raffiche di vento oltre i 120 chilometri orari. La Protezione civile ha emesso il massimo grado di allerta (l’allerta rossa) per rischio idrogeologico in tutta la zona orientale della Sardegna e nelle province di Messina e Catania in Sicilia. Lunedì in Sicilia sono state evacuate le prime 190 persone, ma martedì sono previsti altri provvedimenti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

