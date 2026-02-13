Un cuore per l’inclusione | il Dott Domenico Manna riceve il Premio Per Sempre Scugnizzo

Pomigliano d’Arco, 13 febbraio 2026 – Il Dott. Domenico Manna, direttore del Centro Isoriabilitativo di Pomigliano, ha ricevuto il Premio “Per Sempre Scugnizzo” per aver promosso con dedizione iniziative concrete a favore dell’inclusione delle persone con disabilità, distinguendosi per il suo impegno quotidiano e per aver avviato un nuovo progetto di integrazione scolastica che coinvolge le scuole del territorio.

Pomigliano d’Arco, 13 febbraio 2026 – Il Dott. Domenico Manna, direttore del Centro Isoriabilitativo di Pomigliano, è stato insignito del prestigioso Premio “Per Sempre Scugnizzo” per il suo impegno costante e appassionato a favore dell’inclusione delle persone con disabilità. Il premio organizzato dalla Cooperativa Giornalistica “La voce degli ultimi”, è stato consegnato presso l’Aula Consiliare del Comune di Pomigliano d’Arco. Si tratta di un riconoscimento alla dedizione e alla lungimiranza del Dott. Manna, che con amore ha fondato il Centro ISO Riabilitativo per l’età evolutiva quindici anni fa con l’obiettivo di offrire un sostegno concreto alle famiglie dei bambini con autismo, potenziato nel 2025 con i progetti “Artigiani del sé” e “P. 🔗 Leggi su Parlami.eu

