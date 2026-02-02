Chi è il 25enne che ha sparato alla polizia con una pistola rubata ed è stato ferito La moglie | Ha problemi psicologici

Un ragazzo cinese di 25 anni è rimasto ferito durante uno scontro a fuoco con la polizia a Milano, nel quartiere di Rogoredo. La polizia aveva tentato di fermarlo dopo avergli trovato in casa una pistola rubata, ma lui ha reagito sparando. È stato colpito ed ora si trova in fin di vita all’ospedale Niguarda. La moglie parla di problemi psicologici e spiega che il marito aveva già avuto difficoltà in passato. La scena si è svolta nel pomeriggio di ieri, lasciando tutti sconvolti.

Si tratta di un cittadino cinese, ricoverato in fin di vita all'ospedale Niguarda di Milano. Prima della sparatoria la famiglia aveva lanciato un appello denunciandone la scomparsa È ricoverato in fin di vita all'ospedale Niguarda di Milano il ragazzo di nazionalità cinese che nel pomeriggio del 1° febbraio è rimasto ferito in conflitto a fuoco con la polizia nella zona di Rogoredo a Milano. Si tratta di un giovane di 25 anni, irregolare. Secondo una prima ricostruzione, ha rubato una pistola a un vigilante e poi ha esploso almeno tre colpi contro una Volante con l'arma appena rubata.

In un episodio avvenuto a Milano, un poliziotto è stato indagato per omicidio volontario dopo aver sparato a un uomo che avrebbe puntato una pistola, risultata a salve.

