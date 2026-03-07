Perché a Nicola Coughlan di Bridgerton non interessa la body positivity | la spiegazione spiazza tutti

L’attrice irlandese Nicola Coughlan, nota per il ruolo di Penelope Featherington in Bridgerton, ha recentemente affrontato nuovamente i commenti sul suo corpo ricevuti sui social. La sua posizione rispetto alla body positivity ha suscitato sorpresa tra i fan, considerando le sue dichiarazioni e il modo in cui si esprime pubblicamente. La discussione si è concentrata sui commenti e sulle reazioni dell’attrice riguardo alle critiche sul suo aspetto fisico.

L'attrice irlandese Nicola Coughlan, conosciuta in tutto il mondo per il ruolo di Penelope Featherington — la misteriosa Lady Whistledown — nella serie Netflix Bridgerton, è tornata a parlare dei commenti ricevuti sul suo corpo. In un'intervista ha spiegato che l'attenzione del pubblico sul suo fisico spesso le appare riduttiva rispetto al lavoro di attrice. A 39 anni, Coughlan è diventata una delle figure più riconoscibili della televisione contemporanea, ma continua a difendere il diritto di non essere definita dall'aspetto fisico. Secondo l'attrice, uno degli aspetti più frustranti della fama è vedere mesi di lavoro ridotti a discussioni sul corpo. «La cosa che dico spesso e che fa arrabbiare le persone è che non ho alcun interesse nei confronti della body positivity». Nicola Coughlan, la Penelope di Bridgerton, si è espressa senza mezzi termini su quanto sia stanca delle continue discussioni sul suo aspetto fisico.