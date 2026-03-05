Forme uniche | Workshop di argilla & body positivity

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, è stato organizzato un workshop dedicato alla modellazione dell’argilla che invita le partecipanti a dedicare del tempo a sé stesse. L’evento si concentra sulla celebrazione delle forme, della diversità e dell’unicità di ogni corpo, offrendo uno spazio creativo e rilassante in cui esprimere se stesse attraverso l’arte.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, ti invitiamo a prenderti un momento tutto per te: creativo, rilassante e dedicato alla celebrazione delle forme, della diversità e dell'unicità di ogni corpo. Non un semplice workshop, ma uno spazio sicuro dove rallentare, creare con le mani e lasciarti ispirare dalla bellezza autentica del corpo femminile. Durante il laboratorio realizzerai un piccolo vaso in argilla modellato liberamente, ispirato alle forme del corpo: sinuose, imperfette, diverse - proprio come noi.

