Al Comune il compito di pulire le divise della Polizia locale

Al Comune di Padova, si incarica ora di pulire le divise della Polizia locale, dopo che la Uil Fpl e la Rls hanno firmato il nuovo capitolato speciale d’appalto per il servizio di lavaggio, sanificazione e manutenzione.

La segreteria aziendale della Uil Fpl del comune di Padova, unitamente alla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza (Rls), esprime profonda soddisfazione per la recente sottoscrizione del capitolato speciale d’appalto relativo al servizio integrato di lavaggio, sanificazione e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) e degli indumenti da lavoro per i dipendenti del comune di Padova. Con l’adozione di questo provvedimento, l'amministrazione comunale di Padova recepisce pienamente i principi normativi che attribuiscono al datore di lavoro la responsabilità della manutenzione e dell'igiene dei capi protettivi.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Il Comune ha approvato un progetto per la realizzazione di uffici e foresteria della polizia locale in Piazzetta della Tessitrice, un intervento che mira a riqualificare l’area e migliorare i servizi offerti.

Il Comune di Genova ha presentato i risultati del progetto 'sicurezza in movimento', avviato in collaborazione con Amt e la polizia locale, per contrastare le aggressioni a bordo degli autobus.

