Sea Watch Meloni inchioda le toghe | Il compito dei magistrati è premiare chi si vanta di non rispettare la legge?

Il governo di Giorgia Meloni critica le decisioni dei giudici italiani, dopo la richiesta di risarcimento di 76mila euro alla Sea Watch. La causa nasce dal fatto che la nave ONG si era scontrata con una imbarcazione italiana nel 2019, durante un'operazione di soccorso nel Mediterraneo. Meloni si domanda se il ruolo dei magistrati sia premiare chi sfida le leggi, invece di applicarle. La questione suscita polemiche e accende il dibattito sulla giustizia e le scelte delle toghe. La sentenza ha generato molte reazioni tra le autorità italiane.

Lascia senza parole la sentenza pro-Rackete emessa dalle toghe con l'ennesima richiesta di risarcimento allo Stato italiano: 76mila euro alla nave ong Sea Watch resasi protagonista di uno speronamento a una nave italiana a guardie delle nostre coste nel 2019. Una premier indignata per l'ennesima decisione che entra a gamba tesa nella politica di contrasto all'immigrazione irregolare interviene con un video dai suoi profili sociale e inanella una serie di quesiti."La mia domanda è: ma il compito dei magistrati è quello di far rispettare la legge o quello di premiare chi si vanta di non rispettare la legge?". Il fatto che i giudici abbiano deciso di condannare lo Stato a risarcire la nave Sea Watch ha suscitato grande sorpresa. Il dibattito tra politica e magistratura si intensifica con le recenti dichiarazioni di Meloni, che critica le toghe sulle questioni di sicurezza.