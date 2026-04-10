Il 18 aprile è previsto un sit-in in piazza Duomo, con i gruppi dei centri sociali che annunciano la loro partecipazione. La Lega ha risposto con una dichiarazione forte, definendo come

Il 18 aprile scendiamo in piazza e accerchiamo piazza Duomo, i centri sociali ci saranno». È l'avvertimento dei movimenti no global che si ritroveranno alle 13,30 in piazza Tricolore e marceranno verso il centro per contestare a modo loro - fumogeni, muri imbrattati e tentativi di sfondare i cordoni delle forze dell'ordine - il «Remigration Summit» promosso dai Patrioti europei e dalla Lega sotto la Madonnina. E forse dovrebbero concentrarsi più sui disordini che provocheranno gli antagonisti il sindaco Beppe Sala e la presidente Pd del Consiglio comunale che ha depositato un ordine del giorno per chiedere a questore e prefetto di bloccare la kermesse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Remigration summit, barricate della Lega. "Fascista rosso chi vuole vietarlo"

Remigration Summit a Milano per “cacciare gli immigrati”, ma per la Lega è antidemocratico chi vuole vietarloIl 18 aprile a Milano si dovrebbe svolgere il Remigration Summit, un evento che promuove l'idea di un'espulsione di massa delle persone straniere.

Remigration summit in Duomo, scontro a Milano. La Lega attacca Buscemi (Pd): "Fascismo rosso". Bagarre in aulaÈ polemica sull'ordine del giorno depositato da Elena Buscemi (Pd), presidente del consiglio comunale di Milano, per chiedere al prefetto e al...

Si parla di: Remigration summit, barricate della Lega. Fascista rosso chi vuole vietarlo.

Remigration summit, barricate della Lega. Fascista rosso chi vuole vietarloBagarre in Comune contro la sinistra. E i no global sono pronti alla guerriglia Il 18 aprile scendiamo in piazza e accerchiamo piazza Duomo, i centri sociali ci saranno». È l'avvertimento dei moviment ... ilgiornale.it

Milano, si riaccende lo scontro politico sul Remigration Summit in Duomo. Il Pd: Incompatibile con la città. Centrodestra divisoRemigration Summit il 18 aprile in piazza Duomo, Elena Buscemi deposita un ordine del giorno con cui si chiede al Comune di dichiarare l'evento incompatibile con l'identità civile e democratica dell ... affaritaliani.it