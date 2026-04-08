Remigration Summit a Milano per cacciare gli immigrati ma per la Lega è antidemocratico chi vuole vietarlo

A Milano è in programma il Remigration Summit, un evento che propone l'espulsione di persone straniere. La Lega ha definito antidemocratico chi si oppone a questa iniziativa e ha espresso dubbi sulla legittimità dell'evento. La data fissata è per il 18 aprile, ma ci sono già polemiche e critiche sulle finalità e sul contenuto dell'iniziativa.

Il 18 aprile a Milano si dovrebbe svolgere il Remigration Summit, un evento che promuove l'idea di un'espulsione di massa delle persone straniere. C'è un ordine del giorno che chiede, sostanzialmente, di vietarlo. Per la Lega milanese, però, chiederlo è indice di un atteggiamento "antidemocratico". 🔗 Leggi su Fanpage.it Remigration Summit a Milano: “Si valuti se revocare autorizzazione, rischi di ordine pubblico”. Lega: deriva antidemocraticaMilano, 7 aprile 2026 – Non accennano a placarsi le polemiche politiche per la manifestazione “Remigration Summit” in programma per sabato 18 aprile... Leggi anche: Milano è "casa di molti popoli": così gli antagonisti si preparano contro il Remigration Summit in Duomo Temi più discussi: Remigrazione in Duomo, scoppia il caso a Milano: Manifestazione contro la Costituzione, va vietata; Remigration Summit in piazza Duomo il 18 aprile. Scatta la contro-mobilitazione: Milano è grande perché casa di tutti; Remigration Summit, dal Consiglio comunale un documento per dire no al raduno; Milano è casa di molti popoli: così gli antagonisti si preparano contro il Remigration Summit in Duomo. Remigrazione in Duomo, scoppia il caso a Milano: Manifestazione contro la Costituzione, va vietataIl consiglio comunale pronto a chiedere a prefetto e questore una rilfessione sull'opportunità di autorizzare il summit previsto in Duomo per il 18 aprile. Furiosa reazione della Lega ... milanotoday.it Remigration Summit a Milano: Si valuti se revocare autorizzazione, rischi di ordine pubblico. Lega: deriva antidemocraticaOrdine del giorno della presidente del consiglio comunale Buscemi sulla manifestazione dei Patrioti europei del 18 aprile in piazza Duomo: Contenuti incompatibili con l'identità della città. Il Carr ... ilgiorno.it Remigration Summit, dal Consiglio comunale un documento per dire no al raduno milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Il 18 aprile Milano rischia di ospitare il Remigration Summit, un raduno internazionale neofascista che promuove pulizia etnica, supremazia razziale e ideologie in aperto contrasto con la nostra Costituzione. Non possiamo restare in silenzio. Abbiamo scritto u - facebook.com facebook