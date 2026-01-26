Il Comune le assegna casa ma serve una ristrutturazione da 11mila euro | Ecco come è ridotto l' appartamento

Il Comune ha assegnato un alloggio, ma necessita di importanti lavori di ristrutturazione, stimati in circa 11.000 euro. La proprietà presenta diverse problematiche, tra cui caldaia guasta, sanitari da sostituire, infiltrazioni, muffa e danni strutturali, oltre a residui di mobilio e effetti personali del precedente inquilino. Questa situazione evidenzia le condizioni dell’appartamento e le sfide legate al suo intervento di ristrutturazione.

Vanessa ha tre figli minori a suo carico, ad agosto le è stata assegnata una casa popolare in via Servilio Prisco, nel quartiere Don Bosco. "Vicino l'ascensore il muro è fradicio - spiega - si sta per staccare. Ne va dell'incolumità di tutti noi che ci ci abitiamo: se crolla il tetto, è una disgrazia preannunciata". Non solo lo sgombero incompiuto, tra mobilio, cibo scaduto ed effetti personali del precedente inquilino lasciati nell'abitazione, ma anche: una caldaia rotta, sanitari da cambiare, una porta mancante, perdite d'acqua, muffa e infiltrazioni nel soffitto. Per una spesa totale di circa 11mila euro, tutto a carico dell'assegnataria.🔗 Leggi su Romatoday.it Approfondimenti su comune assegna Papa Leone XIV torna a vivere nell’appartamento papale (ma non è una vera casa): ecco perché Papa Leone XIV torna a vivere nell’appartamento papale, un luogo simbolico e ricco di storia all’interno del Vaticano. "Movimenti anomali sul conto corrente", ma è una truffa: recuperati oltre 11mila euro Recentemente a Perugia, i carabinieri hanno smascherato una truffa che coinvolge movimenti anomali sul conto corrente. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su comune assegna Argomenti discussi: Cefalù, pubblicato il bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; 3° aggiornamento del 3° Bando generale - assegnazione degli alloggi di Edilizia Sociale; Alloggi ERP, aperto il bando per l’assegnazione; Appartamenti e negozi confiscati alle mafie. Il Comune ne assegna 19, da NoLo ai Navigli. MENTANA - Il Comune assegna gli orti urbani ai cittadiniGli obiettivi prefissi sono molteplici: dalla coltivazione di prodotti orticoli allo svolgimento di attività per l’integrazione, l’inclusione sociale, la solidarietà e l’intercultura. Il Comune di Men ... tiburno.tv Levanto apre il bando spiagge per le concessioni demanialiLevanto – Il Comune di Levanto avvia la procedura per assegnare le concessioni demaniali. Sulle spiagge del golfo levantese soffia un vento nuovo: un bando cambia e ridisegna il futuro degli ... ilsecoloxix.it Il Comune di Levanto avvia la procedura per assegnare le concessioni demaniali. Sulle spiagge del golfo levantese soffia un vento nuovo: un bando cambia e ridisegna il futuro degli stabilimenti balneari Sirena, Blue Marlin e Nettuno - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.