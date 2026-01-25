Juve Napoli scattano le polemiche il giornalista tira in ballo l’Inter | Vedremo se si farà sentire come Marotta

Le recenti tensioni tra Juve e Napoli hanno riacceso le discussioni nel calcio italiano, con i tifosi e gli analisti che esprimono diverse opinioni. Nel frattempo, il giornalista Enrico Varriale ha sollevato una riflessione sull’intervento dell’Inter, facendo riferimento alle modalità di comunicazione e influenze del club, come già accaduto in passato con Marotta. La vicenda evidenzia come le polemiche possano coinvolgere anche altre realtà del calcio nazionale.

Inter News 24 Juve Napoli non è esente da polemiche, gli azzurri reclamano per un calcio di rigore ed Enrico Varriale chiama in causa anche Marotta. Alle ore 18:00 all'Allianz Stadium si è giocato il big match tra Juventus e Napoli terminato 3-0 in favore della squadra di Luciano Spalletti. In gol David, Yildiz e Kostic, una sfida che come previsto non è stata esente da polemiche. I tifosi partenopei reclamano per un possibile calcio di rigore per un contatto tra Bremer e Hojlund avvenuto nel corso del primo tempo quando il parziale diceva ancora solamente 1-0. Sull'episodio tra gli altri si è espresso anche Enrico Varriale, il giornalista sul suo profilo X ha polemizzato sulla questione tirando in ballo anche l'Inter e il presidente Giuseppe Marotta.

