Porti il vicesindaco Terrile nominato presidente della commissione permanente Politiche del mare

Il vicesindaco di Genova, Alessandro Terrile, ha ricevuto l’incarico di presiedere la commissione Politiche del mare di Anci, un ruolo che si aggiunge alla sua posizione di assessore ai Rapporti Porto-Città. La nomina è stata decisa durante l’ultima riunione dell’associazione, in cui sono state discusse le strategie per migliorare i collegamenti tra porto e centro urbano. Terrile si occuperà di coordinare le iniziative volte a favorire lo sviluppo sostenibile del demanio marittimo e delle infrastrutture portuali.

La commissione svolge un ruolo fondamentale per garantire la voce dei Comuni - e quindi dei cittadini - nelle grandi trasformazioni in tema di portualità Il vicesindaco di Genova e assessore ai Rapporti Porto-Città, Alessandro Terrile, è stato nominato presidente della commissione permanente Politiche del mare, demanio marittimo e porti di Anci. “Ringrazio la sindaca, Silvia Salis, il presidente del consiglio nazionale Anci, Marco Fioravanti, e il presidente Anci, Gaetano Manfredi, per la fiducia accordatemi” commenta il vicesindaco Terrile. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Il sindaco di Cellole, Guido Di Leone, ha firmato il decreto di nomina del nuovo vicesindaco, confermando l’impegno dell’amministrazione comunale nel rafforzare la propria squadra.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Porto di Genova, Assarmatori farà ricorso al Tar contro la tassa d'imbarco del Comune per crociere e traghetti; Tassa di sbarco per i crocieristi. Guerra delle palanche sotto la Lanterna. Gli armatori fanno ricorso al Tar.

Porti, il vicesindaco Terrile nominato presidente della commissione permanente Politiche del mareLa commissione svolge un ruolo fondamentale per garantire la voce dei Comuni - e quindi dei cittadini - nelle grandi trasformazioni in tema di portualità ... genovatoday.it

Tunnel subportuale, il Comune ora alza la voce: La città viene tenuta all’oscuroAl convegno del Pd il vicesindaco Terrile e gli assessori criticano la gestione di Autostrade e commissario ... ilsecoloxix.it

L’ex vicesindaco a tre mesi dalle urne invita forze politiche e civiche a un percorso condiviso, sollecitando consultazioni aperte per scegliere la guida cittadina - facebook.com facebook