Il presidente Marsilio incontra il comandante dell' esercito Abruzzo-Molise Alessandro Poli

Da ilpescara.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Marsilio ha incontrato il comandante dell'esercito Abruzzo-Molise, Alessandro Poli, per discutere delle operazioni militari in regione. La visita, che si è svolta al palazzo della Regione, è avvenuta per approfondire le attività di coordinamento tra le forze armate e le autorità locali. Poli ha illustrato le recenti esercitazioni svolte nei territori abruzzesi e molisani. L'incontro si è concluso con un confronto sulle future iniziative militari in zona.

Incontro istituzionale al palazzo della Regione tra il presidente Marco Marsilio e il colonnello Alessandro Poli, da dicembre comandante militare dell’esercizio Abruzzo-Molise. Un incontro svoltosi in un clima di cordialità e collaborazione istituzionale, fa sapere l’ente, sottolineando che. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

