Nel racconto distopico di The Handmaid’s Tale, un personaggio spicca come figura centrale: il Comandante Lawrence. Questo uomo è il creatore di Gilead, il regime autoritario che ha instaurato un sistema oppressivo. La narrazione distingue nettamente tra chi subisce, chi esercita il potere e chi resiste, rendendo chiaro il ruolo di Lawrence all’interno di questa società. La sua presenza influisce profondamente sulla trama e sui destini dei personaggi coinvolti.

In The Handmaid’s Tale esistono personaggi chiaramente riconoscibili: vittime, carnefici, sopravvissuti. E poi, c’è Joseph Lawrence, un uomo che sfugge alle categorie, perché le incarna tutte insieme. Chi è davvero Lawrence. Il Comandante Joseph Lawrence non è solo uno dei volti del potere di Gilead, ma è uno dei suoi architetti. È tra colo che hanno contribuito a progettare il sistema, in particolare dal punto di vista economico e strutturale. Non è un fanatico religioso come altri Comandanti, il suo approccio è razionale, freddo a tratti cinico. Per lui, Gilead non nasce dalla fede, nasce da una logica. Il paradosso. A differenza di molti altri personaggi, Lawrence sembra perfettamente consapevole di ciò che Gilead è diventata.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Il Comandante Lawrence in The Handmaid’s Tale: L’uomo che ha creato Gilead

Gilead sbarca su Disney+: dal 8 aprile arrivano The Handmaid’s Tale e il sequel The TestamentsIl panorama dello streaming in Italia si arricchisce di uno dei titoli più iconici e premiati degli ultimi anni.

Leggi anche: The Testaments: Il trailer ci riporta a Gilead. Zia Lydia e la nuova generazione nello spin-off di “The Handmaid’s Tale”