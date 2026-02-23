Nucleo tutela patrimonio culturale recuperati manoscritti autografi di Mussolini e Gabriele D’Annunzio

Il nucleo tutela patrimonio culturale ha recuperato manoscritti autografi di Mussolini e Gabriele D’Annunzio, a causa del commercio illecito di antichità. Gli agenti hanno sequestrato i documenti durante un’operazione in un mercato antiquario di Firenze, dove erano stati venduti senza autorizzazione. I pezzi di valore storico sono stati restituiti alle istituzioni culturali, riappropriandosi di un patrimonio che rischiava di perdere pezzo dopo pezzo. La scoperta apre nuove piste sulle reti di traffico clandestino di beni culturali.

FIRENZE – Pezzi di storia che riemergono dall’oblio dei mercati antiquari e tornano, finalmente, nella loro sede naturale. Un colpo da maestri quello messo a segno dai Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale, che tra Torino e Firenze hanno recuperato documenti inediti e preziosissimi firmati da Benito Mussolini e Gabriele D’Annunzio. Carte che sembravano perdute nel caos del 1945 e che invece stavano per finire nelle mani di privati attraverso prestigiose case d’aste. Il ritrovamento più scottante riguarda cinque fogli manoscritti dal Duce in persona. Si tratta degli appunti privati relativi all’ultimo incontro ufficiale avvenuto con Adolf Hitler il 22 aprile 1944 a Salisburgo, nello scenario spettrale del castello di Klessheim. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Roma, recuperati i manoscritti di Mussolini e D’Annunzio: riaffiorano appunti sul vertice con HitlerI manoscritti di Mussolini e D’Annunzio sono stati recuperati dai Carabinieri TPC, che hanno individuato appunti riguardanti il vertice con Hitler.

