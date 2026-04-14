È stato pubblicato in Italia il primo romanzo dell’autrice inglese Abigail Johnson, che ha riscosso grande successo nel Regno Unito. Il libro, intitolato

È finalmente uscito in Italia il romanzo d’esordio della scrittrice inglese Abigail Johnson, diventato un best seller nel Regno Unito. Il collezionista delle cose perdute, pubblicato da Piemme con la traduzione curata da Chiara Brovelli, racconta di un’amicizia inaspettata tra un adolescente e un anziano, talmente profonda da poter cambiare completamente il risvolto delle loro vite. Trama. Birmingham, 1999. Alfred è un signore anziano che vive da solo nella sua casa piena di oggetti. Da quando è morta l’adorata moglie Ida, il suo rapporto con la figlia Maggie si è inclinato, non parla più con nessuno, tanto da indurlo a incollare pezzi di giornali sulle finestre e ha iniziato ad accumulare compulsivamente qualsiasi tipo di cianfrusaglia, catalogandola minuziosamente.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - IL COLLEZIONISTA DELLE COSE PERDUTE di Abigail Johnson: recensione

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